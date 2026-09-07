No ai collaborazionisti della legge elettorale, il ballottaggio serve solo alla destra

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Si chieda all’opposizione di cooperare a un’operazione per intero ideata e condotta al chiaro scopo di sciogliere un intricato nodo politico, il più ostico, con il quale è alle prese la destra. Di più, altrettanto sorprendente è che vi siano circoli intellettuali e politici che ce la raccontano come se fosse una innovazione innocente ed equanime nell’interesse generale del sistema politico-istituzionale

Salvo imprevisti, siamo alle viste del varo del Melonellum. Giova perciò fare un ripassino. Premessa: nelle democrazie sane le regole della competizione politica dovrebbero essere condivise. E quale regola è più importante di quella elettorale che, come usa dire, trasforma i voti in seggi? Ebbene, nel nostro caso si è seguito il criterio opposto. Non è un’opinione, ma un fatto oggettivo e inconfutabile. Il Melonellum è stato scritto, confezionato e depositato in Parlamento dalla sola maggioranza