Meloni d’Algeria alla ricerca di gas. Una via sbagliata

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«Siamo buoni amici», ha detto Giorgia Meloni nelle corso dichiarazioni fatte col presidente algerino Tebboune, riferendosi ai prezzi del gas che importiamo dal paese nordafricano. Dopo anni di ricatti e scelte avventate che hanno fatto dell'Italia il paese europeo con i costi più alti dell'energia, Meloni non ha ancora imparato che nel commercio del gas non esistono buoni amici, e che il vento cambia velocemente quando sei dal lato sbagliato di un gasdotto o un rigassificatore. I russi erano buo