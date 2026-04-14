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O cambiare o scomparire, il bivio scomodo di Meloni

Giorgia Meloni ospite di Donald Trump alla Casa Bianca
Giorgia Meloni ospite di Donald Trump alla Casa Bianca
Giorgia Meloni ospite di Donald Trump alla Casa Bianca
Nicola Imberti
Nicola Imberti
Nicola Imberti
14 aprile 2026 • 19:44Aggiornato, 14 aprile 2026 • 19:56

L’attacco di Trump è l’occasione per la premier di liberarsi dall’abbraccio mortale del presidente americano che i suoi elettori, in grande maggioranza, non sopportano. Non è un passaggio semplice, né scontato, ma se vuole recuperare consensi in vista delle elezioni non ha alternative

«Il governo Meloni, tuttavia, potrebbe presto non riuscire più a sostenere l’alleanza con Donald Trump per ragioni di consenso oltre a dover subire le pesanti conseguenze economiche delle guerre americane». Lorenzo Castellani, su queste pagine, è stato facile profeta nell’individuare, con alcuni giorni di anticipo, quello che può diventare il bivio decisivo per il governo e per la vicenda politica di Giorgia Meloni. Non era complicato immaginare che il presidente americano potesse diventare un f

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Nicola Imberti
Nicola Imberti
Nicola Imberti

Nato a Brescia nel 1977. Giornalista dal 2001, dopo la laurea in Scienze della comunicazione inizia a lavorare al settimanale Tempi. Nel 2005 passa al Tempo dove si occupa di politica e, dal 2013, diventa responsabile del sito del quotidiano romano. Dal 2017 al 2020 è al Foglio, anche qui come responsabile del sito. È cofondatore di Good morning Italia.

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