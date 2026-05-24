Meloni, Bruxelles e il cortocircuito della flessibilità

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Il tentativo di ottenere un allentamento delle regole fiscali in nome della crisi energetica si è scontrato con la prudenza della Commissione europea. Il nodo è eminentemente politico: quale margine di autonomia economica ed energetica resta ai governi europei in una fase di shock prolungati? Il paradosso della premier è che venuta meno la sponda Trump, il rapporto con Bruxelles è diventato una necessità strategica

Il governo Meloni ha, per ora, trovato una porta chiusa a Bruxelles. Il tentativo di ottenere un allentamento delle regole fiscali in nome della crisi energetica si è scontrato con la prudenza della Commissione europea. Una risposta prevedibile, ma non per questo priva di conseguenze politiche. Perché, al netto della ricerca di soluzioni prudenti per i bilanci pubblici degli Stati membri, il nodo che si sta stringendo è eminentemente politico: quale margine di autonomia economica ed energetica r