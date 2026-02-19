nel paese delle meraviglie

Meloni contro il Colle, Trump contro il Vaticano. L’adolescenza della democrazia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con la premier Giorgia Meloni (foto Ansa)
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con la premier Giorgia Meloni (foto Ansa)
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con la premier Giorgia Meloni (foto Ansa)
Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri
19 febbraio 2026 • 19:25

Ci si domanda spesso in che fase sia la democrazia: la risposta, visto il bisogno di chi governa di ribellarsi alle regole scritte per mantenerla in salute, è che potremmo essere nel pieno della sua adolescenza

Curioso che “antagonisti” sia diventato un termine così gettonato. Curioso, perché oltre a descrivere quei movimenti che rispondono all’etichetta per il fatto di opporsi alle autorità durante le manifestazioni, di recente si addice piuttosto bene anche a chi presidia l’altra parte. Il governo Meloni, nelle sue variegate emanazioni, ha infatti il pregio di riuscire a essere contemporaneamente maggioranza e opposizione, al comando e contro il comando. Antagonista, appunto, persino con la prima car

Per continuare a leggere questo articolo

Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri

Scrittrice

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE