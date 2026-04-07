Meloni sempre più debole. Il programma della sinistra? È già scritto: la Costituzione

Non c’è bisogno di consultazioni su volti legittimati da una liturgia, quella delle primarie, per fermare un progetto intrinsecamente autoritario. L’automatismo con cui si è parlato di leadership a urne appena chiuse è sembrato una dissonanza di fronte al linguaggio limpido che ha animato le piazze
Di fronte a una sconfitta inemendabile, la concezione politica che vede il potere incarnato nella figura del capo non può che ricorrere a una liturgia di purificazione, ma l’allontanamento dei capri espiatori, puntualmente identificati tra le figure sacrificabili, non intacca il cuore del governo, né revoca i veleni linguistici introdotti nella sfera pubblica. Può cadere il sottosegretario alla Giustizia, ma resta l’idea che ai carcerati debba mancare l’aria mentre vengono trasportati sui blinda