La durata non è un valore, governare significa avere una visione del Paese

Meloni continua a esaltare il record di durata del suo esecutivo. Ma la storia repubblicana mostra che sono stati governi di breve o brevissima durata a realizzare le riforme più significative. Questo perché l’obiettivo era orientare, coordinare e pianificare le risorse disponibili verso traguardi sociali e di crescita di lungo periodo
Il governo Meloni si avvia al compimento del quarto anno e non fa mistero di considerare la sua lunga durata un successo in quanto tale. Contro questa narrazione, è agevole dimostrare che – almeno per quanto riguarda la politica economica – la qualità dell’azione di un esecutivo non dipende dalla sua longevità. Fra le due variabili non c’è correlazione e, dunque, la lunga durata non può essere motivo di vanto. Ciò per due ragioni: la prima riguarda la rilevanza degli interventi realizzati e le i