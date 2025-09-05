L’acquisizione di Mediobanca da parte del Monte dei paschi di Siena pone due ordini di problemi. Uno nazionale, sull’indipendenza, la libertà e l’efficienza del nostro sistema economico. Uno europeo: la creazione di un integrato sistema bancario su scala continentale è un passo importante per poter investire in quei beni comuni, europei di cui abbiamo bisogno. E questa mossa va nella direzione opposta
Meloni e la destra hanno una banca. Ed è un problema
05 settembre 2025 • 20:28
L’acquisizione di Mediobanca da parte del Monte dei paschi di Siena pone due ordini di problemi. Uno nazionale, sull’indipendenza, la libertà e l’efficienza del nostro sistema economico. Uno europeo: la creazione di un integrato sistema bancario su scala continentale è un passo importante per poter investire in quei beni comuni, europei di cui abbiamo bisogno. E questa mossa va nella direzione opposta