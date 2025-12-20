L’editoriale

Meloni e la destra spaccata. Il prossimo terreno di scontro sarà la nuova legge elettorale

20 dicembre 2025 • 20:28

Per la premier non è facile far accettare agli alleati una legge che in caso di vittoria le consegnerebbe tutti i poteri. Ma quanto successo al Senato da un lato accelera la necessità di una nuova legge elettorale, dall’altra la complica

Quando all’alba di sabato Giorgia Meloni ha riacceso il telefono a Bruxelles, consegnato per motivi di sicurezza, ha scoperto che nel frattempo a Roma era nata una maggioranza guidata dal leghista Claudio Borghi. Una sorpresa amara. Negli stessi minuti in cui, con il favore delle tenebre, nel Consiglio europeo la premier riusciva a bloccare la Germania sull’uso degli asset russi agitando lo spauracchio della bocciatura nei parlamenti nazionali, il via libera della Lega non sarebbe stato affatto

Giornalista e saggista, è stato direttore de L'Espresso dal 2017 al 2022. Collabora con Domani e, da settembre 2022, conduce una striscia quotidiana di informazione in onda su Rai3

