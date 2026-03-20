Soluzioni o boomerang? Le misure flop di Meloni

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Il governo prova contrastare l’aumento del tasso di inflazione con provvedimenti costosi e poco efficaci. Si tratta di misure con impatto elevato sul bilancio pubblico, che però non sono riuscite a invertire la tendenza alla riduzione salari reali

Il governo prova a contrastare l’aumento del tasso di inflazione con misure di sostegno al reddito e detassazione, mettendo in campo una somma di micro provvedimenti che va dalla riduzione del cuneo fiscale alle agevolazioni fiscali ai bonus sociali. Si tratta di misure con impatto elevato sul bilancio pubblico, che però non sono riuscite a invertire la tendenza alla riduzione salari reali e al peggioramento della distribuzione del reddito; nella migliore delle ipotesi, hanno effetti solo nel br