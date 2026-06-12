L’ambiguità di Meloni nel rapporto con l’Europa

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Il 15 giugno Giorgia Meloni sarà a Évian per il vertice del G7. Si discuterà di squilibri globali, sicurezza economica, catene del valore, commercio, Ucraina e rapporti tra grandi potenze. Sono temi sui quali la presidente del Consiglio vorrebbe un’Ue più forte e meno burocratica. Ma Meloni, oltre a criticare Bruxelles, dovrebbe fare anche autocritica: l’Italia partecipa alle decisioni europee, talora non attua le normative europee tese a favorire la competitività e a volte frena le riforme che potrebbero rendere l’Unione più efficiente