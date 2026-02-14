Meloni ha scelto il trumpismo, ma ora si è messa fuori gioco

true false

Le parole di Merz e quelle della premier. Il motore italo-tedesco che nella propaganda chigista predicata dai volenterosi officianti del rito meloniano avrebbe dovuto guidare la nuova Europa è durato un solo giro. La premier sceglie di restare agganciata al motore trumpiano. Le conseguenze

Nell'anno in cui si celebrano i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza delle colonie americane dalla vecchia Europa, 4 luglio 1776 («Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali...»), è oggi l'Europa che deve battersi per la sua indipendenza dall'egemonia americana modello Trump. Lo ha detto, senza prudenze diplomatiche, il cancelliere tedesco Friedrich Merz alla conferenza di Monaco, la stessa sede in cui un anno fa il neo-vicepresid