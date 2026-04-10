Meloni, ma esattamente cosa significa dire che ci “metti la faccia”?

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La premier lo rivendica in aula, ma questa formula retorica ricorda un po’ il mantra di Chiara Ferragni durante il pandorogate: «Sono me stessa». Meloni quindi, oltre allo sfoggio di eccellenti metafore da spogliatoio, potrebbe anche spiegarci quale altra faccia avrebbe dovuto mettere

«Ma che cos’è un pacchetto azionario? È fisicamente un pacchetto o no?» si chiedeva Mariano Giusti, il personaggio di Corrado Guzzanti in Boris. E cosa vuol dire invece “metterci la faccia”? Significa, fisicamente, poggiare la propria faccia da qualche parte? «Ho moltissimi difetti, tranne uno: non sono una persona abituata a scappare. Ci metto la faccia» ha dichiarato la presidente del Consiglio durante il suo primo intervento post-referendario in Aula. Cinquanta minuti in cui Giorgia Meloni, o