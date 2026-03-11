il tentativo di «detrumpizzarsi»

La nuova Meloni buonista, il No e il conflitto fanno paura

Daniela Preziosi
11 marzo 2026 • 21:06

La premier alle camere prova a fare la “statista” e apre le porte di palazzo Chigi alle opposizioni. Ma è tardi ed è una finta. E alla fine anche lei stessa non ce la fa a resistere e torna al comizio contro Conte e i magistrati 

Stavolta Giorgia Meloni sta serena. Deve stare serena, in Senato e poi alla Camera, anche se lo sforzo è sovrumano, si capisce che le costa fisicamente: fa respiri profondi, pause per contenersi, sorveglia i toni. Stavolta neanche una faccetta. Ha capito, ma non ci voleva un’aquila, che la guerra di Donald Trump e Benjamin Netanyahu, oltre a essere una tragedia iniziata a sua insaputa (per Trump è «un’amica», dagli amici mi guardi Dio), costerà al paese e sarà una zavorra per il suo consenso: pe

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.

