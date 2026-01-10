Commenti

L’unica prospettiva di Meloni è blindare il proprio potere

10 gennaio 2026 • 20:14

Della conferenza stampa annuale della premier resta un cocktail di propaganda e vittimismo. Nel frattempo nella meravigliosa nazione, in Meloniland, ammalarsi, studiare, iscriversi a una facoltà, entrare in un tribunale, viaggiare, lavorare, crescere e invecchiare è un problema

«Bisogna incentivare gli investimenti e c'è un tema di infrastrutture che non è secondario». «Segnalo che le stime delle crescita del 2023 sono state rialzate dallo 0,7 per cento all’1, perché poi anch'io mi sono stufata dello zero virgola». Cosa resta negli appunti, quarantotto ore dopo, della conferenza stampa di fine/inizio anno della premier Giorgia Meloni, dopo le paginate tutte uguali dell’unica grande edizione del giornale unico organo del partito FdG, Fratelli di governo? Resta il cockta

Giornalista e saggista, è stato direttore de L'Espresso dal 2017 al 2022. Collabora con Domani e, da settembre 2022, conduce una striscia quotidiana di informazione in onda su Rai3

