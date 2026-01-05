Governare stanca: e se per Meloni andasse tutto male?

true false

E se invece andasse tutto male? È una domanda che raramente ci si pone quando si è all’apice del potere come Giorgia Meloni. Invece il successo politico, anche quando sembra consolidato, non garantisce mai una traiettoria lineare verso il futuro. La maggioranza di centrodestra ha costruito una propria stabilità, ma nel prossimo futuro affronta anche una crescente esposizione a fattori di rischio. Il percorso che porta alle politiche del 2027 è carico di incognite. La prima faglia è economica. Il