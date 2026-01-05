Commenti

Governare stanca: e se per Meloni andasse tutto male?

Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellani
05 gennaio 2026 • 20:21

E se invece andasse tutto male? È una domanda che raramente ci si pone quando si è all’apice del potere come Giorgia Meloni. Invece il successo politico, anche quando sembra consolidato, non garantisce mai una traiettoria lineare verso il futuro. La maggioranza di centrodestra ha costruito una propria stabilità, ma nel prossimo futuro affronta anche una crescente esposizione a fattori di rischio. Il percorso che porta alle politiche del 2027 è carico di incognite. La prima faglia è economica. Il

Per continuare a leggere questo articolo

Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellani

Lecturer presso la LUISS School of Government e docente di storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli. I suoi ultimi libri sono L’ingranaggio del potere e Sotto scacco.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE