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Un po’ di Meloni in meno fa bene al centrodestra

Nicola Imberti
Nicola Imberti
Nicola Imberti
25 maggio 2026 • 21:06Aggiornato, 25 maggio 2026 • 21:43

È sempre difficile trarre indicazioni a livello nazionale da elezioni fortemente condizionate da dinamiche territoriali. Ma l’impressione è che la maggioranza abbia invertito la tendenza dopo la sconfitta del referendum. E che questo dipenda dal passo indietro della premier. Il caso Venezia è emblematico

Nessuna elezione è superflua. Anche se si tratta di amministrative che, per loro natura, tendono a essere influenzate da fattori territoriali. E quindi sono difficilmente utilizzabili per considerazioni e analisi a livello nazionale. Esaurite le doverose premesse possiamo comunque provare a cogliere, nel voto che domenica e lunedì ha coinvolto 6,6 milioni di cittadini, segnali che potranno condizionare il dibattito politico dei prossimi mesi, e le strategie delle forze politiche. Il primo, il pi

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Nicola Imberti
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Nicola Imberti

Nato a Brescia nel 1977. Giornalista dal 2001, dopo la laurea in Scienze della comunicazione inizia a lavorare al settimanale Tempi. Nel 2005 passa al Tempo dove si occupa di politica e, dal 2013, diventa responsabile del sito del quotidiano romano. Dal 2017 al 2020 è al Foglio, anche qui come responsabile del sito. È cofondatore di Good morning Italia.

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