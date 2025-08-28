Sorprende la povertà delle proposte economiche, peraltro vaghe, enunciate dalla premier al Meeting di Rimini. Il «meno tasse per tutti» ha facile presa, nell’immediato. Ma è un’illusione. La realtà – un paese sempre più impoverito – prima o poi presenta il conto

Dopo un’estate difficile per gli italiani (oltre 8 milioni hanno rinunciato alle vacanze) e davanti a un autunno che si prospetta ancora più duro per le conseguenze dei dazi, il ritorno di Giorgia Meloni è stato all’insegna della propaganda, in una platea amica, senza contraddittorio.

Sorprende la povertà delle proposte economiche, peraltro vaghe: oltre alla promessa di ridurre il costo dell’energia per le imprese (in che modo? E per le famiglie?), uno sconto fiscale per il ceto medio e un piano casa per le giovani coppie.

Il primo, se si realizzerà, si tradurrà probabilmente in un aumento in busta paga di pochi euro: il problema dei salari stagnanti viene così affrontato (solo in parte) a spese di tutta la collettività, facendo debito in maniera strutturale, e in sostanza grazie ai bassi tassi di interesse europei; anziché introdurre il salario minimo, rafforzare il ruolo dei sindacati, limitare il lavoro precario.

Piano casa

Quanto al piano casa, al momento questo pare soltanto un aiuto per gli affitti delle giovani coppie. Intanto, il problema abitativo non riguarda solo loro, ma anche gli studenti fuorisede (minando il diritto allo studio) e in generale i lavoratori delle grandi città, non necessariamente sposati.

Occorre per questo un vero, grande piano casa, che preveda edilizia popolare e pubblica, il recupero delle abitazioni sfitte, una efficace regolazione dei bed & breakfast e un supporto per chi non ce la fa più con l’affitto; le risorse si possono ricavare, almeno in parte, da una seria tassazione, progressiva, sulle rendite di bed & breakfast e affitti brevi. Da notare peraltro che il problema è da tempo sul tappeto e in questi tre anni il governo non ha fatto nulla, anzi: ha eliminato il fondo, pur modesto (330 milioni), per aiutare chi non riesce a pagare l’affitto.

Sull’Europa, poi, la premier si è detta d’accordo con Mario Draghi, dimenticando che il motivo principale della crisi dell’Unione è il fatto che gli attuali governi non vogliono mettere in comune risorse e politiche industriali e ancor meno rinunciare al diritto di veto; a cominciare dalle destre nazionaliste, di cui lei è la massima esponente. Coerentemente, infatti, non ha poi avanzato nessuna proposta.

Conti pubblici

Tutto questo però è nello stile della premier. In tre anni, il suo governo non ha fatto nulla per risolvere i problemi strutturali dell’economia italiana, né per cambiare in meglio l’Europa. Gli incentivi fiscali per la piccolissima dimensione e i condoni, uniti al definanziamento del welfare e dei servizi pubblici, hanno anzi aggravato le cose, assieme ad alcuni interventi specifici molto mal disegnati (Industria 5.0).

L’unico merito (o non demerito) è la tenuta dei conti pubblici, dovuta in sostanza all’abolizione del superbonus, una misura sbagliata che però nemmeno lei, a suo tempo, aveva ostacolato, e che ha abolito solo dopo che se ne sono avvantaggiati soprattutto i più ricchi.

Meloni segue, in questo, un copione collaudato, che agli italiani piace forse perché si accorda con un sentimento diffuso: la sfiducia per l’intermediazione e per le regole, per la fatica di dover mettere a terra gli interventi, o ancor di più per i programmi europei.

Ritorno immediato

Meglio misure dal ritorno immediato, come i tagli fiscali e i bonus. Questa è in fondo la cifra autentica del populismo (condivisa da molti). Ma è il contrario di quello di cui ha bisogno oggi l’Italia. I tassi di interesse momentaneamente bassi, ad esempio, che alleggeriscono il nostro debito, andrebbero sfruttati, più che per ridurre in maniera permanente le entrate con tagli fiscali pulviscolari, per realizzare investimenti in grado di colmare il divario fra la nostra economia e gli altri paesi avanzati in settori cruciali: istruzione e ricerca, dove siamo gli ultimi nel mondo avanzato, pubblica amministrazione e infrastrutture, sanità pubblica.

Tutto questo però è più difficile da comunicare. Il «meno tasse per tutti» ha facile presa, nell’immediato. Ma è un’illusione. La realtà – un paese sempre più impoverito – prima o poi presenta il conto.

