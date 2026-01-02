Meloni ringrazia il Colle: rinnega sé stessa o mente?

true false

Il capo dello Stato ha definito il «patriottismo costituzionale». E non si è rivolto agli «italiani» ma ha definito un’altra idea di comunità nazionale. Il contrario della nostalgia vetero nazionalista di Giorgia Meloni e della destra

Il Quirinale ha fatto diffondere, prima che il presidente della Repubblica tenesse il discorso di fine anno, una riflessione, quasi un’indicazione per l’interpretazione successiva del suo intervento. Il messaggio destinato agli italiani era la conclusione di un ciclo di discorsi iniziato con l'intervento alla Diplomazia italiana, in cui aveva confermato la linea di intransigente e irremovibile fermezza sulla fedeltà occidentale e ai Trattati atlantici; poi un intervento in cui aveva rilevato la