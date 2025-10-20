Zittire l’avversario, la democrazia secondo Meloni

true false

Meloni non ha dimostrato che quel che ha detto Schlein è falso, lo ha solo asserito. Non ha mostrato che non è vero che quando e dove governa la destra, quella non semplicemente conservatrice, le libertà civili primarie e quindi la democrazia stessa sono sacrificate e ristrette. Insomma, non ha dimostrato che la Schlein ha detto falsità