Zittire l’avversario, la democrazia secondo Meloni

Meloni non ha dimostrato che quel che ha detto Schlein è falso, lo ha solo asserito. Non ha mostrato che non è vero che quando e dove governa la destra, quella non semplicemente conservatrice, le libertà civili primarie e quindi la democrazia stessa sono sacrificate e ristrette. Insomma, non ha dimostrato che la Schlein ha detto falsità
L’affaire Meloni vs Schlein va spiegato, non semplicemente titolato. Va spiegato perché rivela una debolezza di ragionamento politico che conferma, anziché confutare, quel che ha detto Elly Schlein ad Amsterdam, al Congresso del Partito Socialista Europeo. Partiamo dalle parole che la presidente del Consiglio ha rivolto a Schlein: «Vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che dovresti rappresentare». La cosa che interessa alla presidente è che le