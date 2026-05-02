l’analisi

«Il secondo governo più longevo», requiem per l’Impero meloniano

Marco Damilano
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Marco Damilano
02 maggio 2026 • 20:44Aggiornato, 02 maggio 2026 • 20:44

Il progetto della premier è fallito, sia politicamente, sia culturalmente, sia internazionalmente. L’unica cosa che resta è celebrare il record di longevità. Sperando di durare ancora un altro po’

«Un solo pensiero occupa la mente sommersa dell’Impero: come non finire, come non morire, come prolungare la sua era», ha scritto J.M. Coetzee in Aspettando i barbari. Vale oggi per l’Impero americano, valeva ieri per l’Impero sovietico, ma anche per i democristiani di casa nostra, che governarono per cinque decenni, altro che 1.288 giorni. Così, quando sabato 2 maggio Giorgia Meloni ha celebrato sui social il record di secondo governo più duraturo della storia repubblicana, non si poteva evitar

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Marco Damilano
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Giornalista e saggista, è stato direttore de L'Espresso dal 2017 al 2022. Collabora con Domani e, da settembre 2022, conduce una striscia quotidiana di informazione in onda su Rai3

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