Meloni, tre anni de noantri e “calcioni” all’economia

Qual era la visione di Giorgia Meloni quando è arrivata a Palazzo Chigi? Come si capisce ora, a tre anni da quel passaggio, le idee del partito di maggioranza erano vaghe, irrealizzabili e persino pericolose. Su tutto aleggiava un sovranismo da noantri, un euroscetticismo grintoso (è finita la pacchia), una pulsione di legge e ordine, un revanscismo rancoroso nei confronti della sinistra in qualsiasi forma, politica o culturale, si presentasse. La pochezza di quel programma era inevitabile: cosa