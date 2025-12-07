il commento

Meloni, tre anni de noantri e “calcioni” all’economia

Piero Ignazipolitologo
07 dicembre 2025 • 20:12Aggiornato, 07 dicembre 2025 • 20:24

Per non rispondere dei ripetuti fallimenti sul piano economico-sociale la destra rilancia sul piano dei diritti, da decreto sul rave party al decreto sicurezza che criminalizza la disubbidienza civile non-violenta, fino all’attacco dell’autonomia universitaria. Il problema è che la sinistra continua a giocare di rimessa

Qual era la visione di Giorgia Meloni quando è arrivata a Palazzo Chigi? Come si capisce ora, a tre anni da quel passaggio, le idee del partito di maggioranza erano vaghe, irrealizzabili e persino pericolose. Su tutto aleggiava un sovranismo da noantri, un euroscetticismo grintoso (è finita la pacchia), una pulsione di legge e ordine, un revanscismo rancoroso nei confronti della sinistra in qualsiasi forma, politica o culturale, si presentasse. La pochezza di quel programma era inevitabile: cosa

Professore ordinario, insegna al dipartimento di scienze politiche e sociali all'Università di Bologna. Dal 2009 al 2012 ha diretto la rivista Il Mulino.

