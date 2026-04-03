Quella di Meloni e Trump è politica dei tarocchi

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Non si fa che parlare di deriva autoritaria delle destre contemporanee, dalle riforme di Meloni all’allergia di Trump per ogni limite all’esercizio del potere. Ciò può indurre a pensare che, se queste destre mostrassero maggiore rispetto per la Costituzione e fossero meno autoritarie, la loro legittimità democratica sarebbe fuori discussione. Invece vi sono ragioni per dubitare della legittimità di tali destre indipendentemente dalla loro deriva autoritaria. La principale è che la loro ideolog