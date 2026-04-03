Quella di Meloni e Trump è politica dei tarocchi

L’incoerenza tra Dio, patria e famiglia rivela il carattere cartomantico di questa ideologia: la vendita di un’illusione. Il governo di Giorgia Meloni offre un esempio emblematico di tale cartomanzia
Non si fa che parlare di deriva autoritaria delle destre contemporanee, dalle riforme di Meloni all’allergia di Trump per ogni limite all’esercizio del potere. Ciò può indurre a pensare che, se queste destre mostrassero maggiore rispetto per la Costituzione e fossero meno autoritarie, la loro legittimità democratica sarebbe fuori discussione. Invece vi sono ragioni per dubitare della legittimità di tali destre indipendentemente dalla loro deriva autoritaria. La principale è che la loro ideolog