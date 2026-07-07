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Pontiera bullizzata, a destra tutti zitti: e il tricolore a chi va?

Luca Bottura
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07 luglio 2026 • 20:30

Li vedete i corsivi indignati di fronte agli insulti di Trump alla premier? Li leggete i corsivi feroci di quelli che mettono foto fatte con l’Ia in prima pagina per virare odio verso i marocchini?  Zero di zero. E allora riprendiamoci la bandiera italiana, restituiamola a tutti. Magari in piazza. In nome della Costituzione

Noi fummo da secoli calpesti, derisi, perché non siam popolo, perché siam divisi. Raccolgaci un'unica bandiera, una speme: di fonderci insieme già l'ora suonò. Tradotto: siamo un paese – pardon, nazione – di simpatici zuzzurelloni perché dividerci è la cosa che sappiamo fare meglio. E ce l’abbiamo scritto nella seconda strofa dell’inno nazionale, quella che avete appena letto. Perché Mameli ci conosceva assai, anche se non aveva contezza di Meloni e del suo orgoglio patrio ad assetto variabile.

Luca Bottura
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Luca Bottura, bolognese, classe 1967. Già “altro direttore” del settimanale Cuore e di inserti satirici per i cosiddetti giornaloni, scrive seriamente di sciocchezze e ironicamente di temi serissimi. Per Rai 3 ha creato, insieme a Geppi Cucciari, i programmi Chesucc3de? e Splendida Cornice. Ha pubblicato Manifesto del partito impopolare (Einaudi), Buonisti un cazzo (Feltrinelli), Meno male che Silvio c’era (Baldini + Castoldi). Ama molto la radio, ascoltata e fatta.

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