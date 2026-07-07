Pontiera bullizzata, a destra tutti zitti: e il tricolore a chi va?

Li vedete i corsivi indignati di fronte agli insulti di Trump alla premier? Li leggete i corsivi feroci di quelli che mettono foto fatte con l’Ia in prima pagina per virare odio verso i marocchini? Zero di zero. E allora riprendiamoci la bandiera italiana, restituiamola a tutti. Magari in piazza. In nome della Costituzione
Noi fummo da secoli calpesti, derisi, perché non siam popolo, perché siam divisi. Raccolgaci un'unica bandiera, una speme: di fonderci insieme già l'ora suonò. Tradotto: siamo un paese – pardon, nazione – di simpatici zuzzurelloni perché dividerci è la cosa che sappiamo fare meglio. E ce l’abbiamo scritto nella seconda strofa dell’inno nazionale, quella che avete appena letto. Perché Mameli ci conosceva assai, anche se non aveva contezza di Meloni e del suo orgoglio patrio ad assetto variabile.