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Meloni sfida Vannacci e s’inventa il fascismo liberale

Gianfranco Pellegrino
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Gianfranco Pellegrinofilosofo
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15 giugno 2026 • 20:20

Ci sono già le prime vittime della guerra elettorale fra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Per esempio, la fiera della piccola editoria Più libri più liberi e l’Associazione italiana editori (AIE). Le dichiarazioni della prmier sono una manifestazione chiara del fascismo mimetico di cui parlava Eco nel saggio sul fascismo eterno

Ci sono già le prime vittime della guerra elettorale fra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Per esempio, la fiera della piccola editoria Più libri più liberi e l’Associazione italiana editori (AIE). L’AIE ha aggiunto alla documentazione che le case editrici debbono firmare per partecipare alla fiera una esplicita dichiarazione di adesione ai valori dell’antifascismo («riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell’ordinamento democratico della Costituzione italiana»), laddove l’a

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Gianfranco Pellegrino
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Gianfranco Pellegrinofilosofo

Professore ordinario di filosofia politica alla LUISS Guido Carli. Si occupa di storia dell’etica e filosofia politica contemporanea.

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