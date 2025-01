È il riflesso giustizialista quello che dà a un atto neutro un significato di condanna che paradossalmente Meloni & co. negano ad altri atti ben più indizianti come i rinvii a giudizio nel caso di Daniela Santanchè. E ciò la dice lunga sulla buona fede della premier

Guardando Giorgia Meloni mentre fremente di sdegno dava notizia dell’«avviso di garanzia» ricevuto, sono tornate in mente le tremende immagini finali del Caimano di Nanni Moretti, film del 2006, anno del secondo e ultimo governo Prodi.

Lo sfondo non erano più le fiamme che investivano i giudici del palazzo di giustizia ma un riposante azzurrino ben intonato al color crema della sua tenuta, eppure Meloni ha sciorinato inesattezze, bugie e una evidente manipolazione dei fatti con ricadute che si possono misurare negli editoriali, non solo dei giornali e dei media a lei vicini, ma anche di penne garantiste perse dietro le proprie ossessioni.

La premier ha ostenso come una sindone giudiziaria un foglio compulsato nervosamente recante la sua iscrizione nel registro degli indagati insieme al suo sottosegretario, Alfredo Mantovano, e a due ministri (Carlo Nordio e Matteo Piantedosi) per i reati di favoreggiamento nella vicenda del generale libico Nijeem Osama Almasri, noto torturatore, e di peculato per l’aereo dei servizi con cui costui è stato condotto in salvo a cura dello stato italiano. Un foglio impropriamente definito «avviso di garanzia».

Ad esso si aggiungeva un non necessario comunicato di Anm che definiva l’iniziativa «atto dovuto».

Atto dovuto?

Va detto, senza ipocrisie, che l’avviso («di garanzia» o quel che diavolo sia) esprimeva comunque una volontà: quella di approfondire necessariamente una vicenda dove si profilano possibili reati commessi dai vertici del governo italiano.

Nessun dubbio che se la notizia di reato fosse stata infondata o avesse contenuto affermazioni deliranti sarebbe stata archiviata. Pacifico dunque che gli interessati, per la delicatezza e rilevanza dei ruoli, dovessero essere avvisati onde predisporre la difesa.

L’art. 6 della legge 1 del 1989 prevede che una volta ricevuti «rapporti, referti denunzie su reati» commessi nell’esercizio delle loro funzioni «dal capo del governo e dai suoi ministri», il procuratore della Repubblica, «omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio (...) dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati».

La denuncia in questione è una lapidaria paginetta redatta dall’avvocato Luigi Ligotti, ex sottosegretario alla Giustizia nel secondo governo Prodi in quota Antonio Di Pietro, già missino e fervente rautiano, definito spregiativamente «difensore di mafiosi» anche se, in realtà, gli stessi erano tutti collaboratori di giustizia.

Una circostanza che la dice lunga sul senso del garantismo di Meloni e delle sue riforme giudiziarie. entusiasticamente abbracciate dagli avvocati delle Camere penali, silenti su tale vergognoso attacco.

Il riflesso giustizialista

È il riflesso giustizialista quello che dà a un atto neutro un significato di condanna che paradossalmente Meloni & co. negano ad altri atti ben più indizianti come i rinvii a giudizio nel caso di Daniela Santanchè. E ciò la dice lunga sulla buona fede della premier.

Quanto ai fatti in esame la condotta del ministro Nordio e del governo è stata del tutto in linea con quella del caso Sala: assoluta mancanza di trasparenza.

Come ha spiegato bene su Domani Nicola Canestrini, per due giorni, dopo il fermo del libico, Nordio è stato “uccel di bosco” per la procura generale e per i giudici della Corte di appello, che ne sollecitavano l’obbligatorio intervento previsto dalla legge 237/12 giacché anche qui la procedura richiede un preciso atto di impulso politico da parte del ministro di Giustizia. Anche in tale circostanza Nordio ha cercato di sottrarsi (per il cado dell’iraniano Mohammad Abedini Najafabadi è intervenuto a cose fatte).

Nel caso di Almasri l’omissione di Nordio ha consentito la liberazione di un ricercato e, se fosse dimostrato che tale inerzia è stata intenzionale, non vi è dubbio che la condotta possa rivestire la struttura di reato. Meloni e gli altri potranno uscirne dimostrando di aver agito per la tutela di un interesse dello stato, ovvero per «un preminente interesse pubblico», e ne guadagnerà la trasparenza dell’azione di governo e il diritto di informazione. Oppure potranno ricorrere al segreto di stato sulle orme del secondo governo Prodi nella vicenda del rapimento dell’imam Abu Omar, prelevato da agenti dei servizi italiani ed Usa nel 2006, sancito da una importante sentenza della Consulta del 2014.

Sarebbe una conclusione poco gloriosa e non in linea con le trionfali narrazioni della Meloneide, ma utile al rispetto della pubblica opinione, un bene che dovrebbe essere caro anche ai garantisti tutori del primato della politica, che è ben diverso, però, dalla tirannia. Resta da chiedersi il perché Meloni abbia esasperato lo scontro coi magistrati. Il sospetto è che sia una scelta strategica, come dimostra la nuova sfida sui 49 immigrati trasportati in Albania, su cui si aprirà un nuovo fronte, anch’esso denso di incognite.

