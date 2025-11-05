Meno social, più piazze. Fare femminismo non è essere un’influencer

true false

Nessun aspetto del caso che ha coinvolto alcune attiviste note in rete è utile per dire qualcosa dello stato serve a illuminare lo stato di salute dei femminismi. Perché nessuna delle persone coinvolte rappresenta altro, o altre, oltre sé stessa. Serve piuttosto a far emergere la confusione che regna su cos’è fare femminismo, fare movimento, e più in generale fare politica