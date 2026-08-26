Meno woke? Le lotte separate sono più facili da smontare. La destra lo sa

Che il woke sia stato anestetizzato è verissimo, ma non da chi lo pensa radicalmente. E la richiesta di abiura è ancora più strana quando avviene nell’area progressista europea e italiana. Non solo si sta cedendo all’adozione del vocabolario di un avversario politico, ma si finisce per discutere di polemiche made in Usa come se fossero categorie della nostra politica
Man invents a fictional scenario and then gets angry about it. Con questo meme si può riassumere la recente polemica sul woke, con una differenza: chi ha inventato lo scenario fittizio e chi adesso si arrabbia non sono la stessa persona. Lo scenario l’ha costruito coscientemente e programmaticamente la destra, mentre ad arrabbiarsi è la sinistra istituzionale. Il 9 agosto Alexandria Ocasio-Cortez, incalzata in tv sugli eccessi della sua area, ha citato ridendo il consigliere Chi Ossé, ex attiv