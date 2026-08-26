Meno woke? Le lotte separate sono più facili da smontare. La destra lo sa

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Che il woke sia stato anestetizzato è verissimo, ma non da chi lo pensa radicalmente. E la richiesta di abiura è ancora più strana quando avviene nell’area progressista europea e italiana. Non solo si sta cedendo all’adozione del vocabolario di un avversario politico, ma si finisce per discutere di polemiche made in Usa come se fossero categorie della nostra politica