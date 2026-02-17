L’ecologia sui programmi tv. È il mercatino delle pulci Rai

Senza cadere nelle solite lamentele d’ufficio all’operato governativo, guardiamo oltre, ché il progetto del palinsesto ibrido ha del visionario: non è tv nostalgica, è tv ecologica
Tra destra e ambiente il rapporto è complesso. Se da un lato esiste una radice comune – puntualmente illustrata da Francesca Santolini nel saggio Ecofascisti – dall’altro non si fa mistero di una certa insofferenza per il verde in (quasi) tutte le sue sfumature, dalla gradazione intensa di Greta Thunberg a quella che si abbina alla Sinistra Italiana. Domeniche ecologiche e Fridays For Future, insomma, alla maggioranza non vanno giù, per non parlare dei tappi di plastica che non si staccano dalle