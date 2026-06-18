«Michelle Obama è un uomo». Silenzio nell’arena di Trump

true false

«Qui è pieno d’oro» dice con stupore fanciullesco e un pizzico d’invidia da vecchia volpe dell’immobiliare il presidente degli Stati Uniti, mentre gira per le sale di Versailles. Reduce dal big party alla Casa Bianca che in quanto a sfarzo, dopo gli addobbi festaioli, non ha niente da invidiare alla reggia del Re Sole (salvo il buon gusto), il Richie Rich neo-ottantenne non ha perso occasione per mostrare al mondo ancora una volta la sua ossessione nei confronti di Barack Obama, dichiarando che