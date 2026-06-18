«Michelle Obama è un uomo». Silenzio nell’arena di Trump

Alla fine di una delle sobrie competizioni di UFC organizzate dal presidente nella ormai celebre arena The Claw, il combattente Josh Hokit ha urlato al microfono di Joe Rogan «Michelle Obama is a man, am I right America?», senza destare nessuno scandalo tra i presenti
«Qui è pieno d’oro» dice con stupore fanciullesco e un pizzico d’invidia da vecchia volpe dell’immobiliare il presidente degli Stati Uniti, mentre gira per le sale di Versailles. Reduce dal big party alla Casa Bianca che in quanto a sfarzo, dopo gli addobbi festaioli, non ha niente da invidiare alla reggia del Re Sole (salvo il buon gusto), il Richie Rich neo-ottantenne non ha perso occasione per mostrare al mondo ancora una volta la sua ossessione nei confronti di Barack Obama, dichiarando che