Migranti, il ricatto che si autoalimenta. È la strategia delle destre

Se ogni sbarco diventa un'emergenza nazionale, ogni attraversamento una crisi politica, ogni richiesta d'asilo una minaccia alla sopravvivenza dell'Europa, il rendimento strategico dei flussi migratori cresce enormemente. La destra pensa di reagire al ricatto. In realtà, lo rende sempre più conveniente
Non c'è vittima peggiore di chi accetta il ricatto. Non c'è ricattatore più efficace di chi trova una vittima pronta ad accettarlo. I consiglieri di re Mohammed VI, o di chi nel governo marocchino ha deciso di lanciare dei corpi inermi contro l'Europa, devono aver letto molta teoria dei giochi. Immaginate due automobili che corrono l'una contro l'altra. Vince chi costringe l'altro a sterzare per primo. Ma uno dei due getta il volante dal finestrino. Da quel momento il gioco cambia: l'altro sa di