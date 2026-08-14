L’impoverimento dell’Italia non deriva dai migranti

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I fatti di Ceuta hanno dato l’occasione alla destra di ribadire il suo leitmotiv: i flussi migratori sarebbero causati dall'insufficiente controllo delle frontiere e, sul piano economico, dall’eccessiva presenza dello Stato nell'economia, in particolare da un welfare troppo generoso nei confronti di chi viene accolto, e le politiche di accoglienza sono responsabili dell’impoverimento dei lavoratori autoctoni. La storia recente dei rapporti fra Nord e Sud del mondo e, ancor più, il caso italiano