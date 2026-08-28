il “successo” della premier

Migranti, Meloni ha trasformato l’Europa in una somma di egoismi nazionali

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista
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28 agosto 2026 • 20:07

Per anni la destra italiana ha costruito la propria identità in contrapposizione all’Unione europea. Bruxelles era il luogo nel quale l’Italia perdeva sovranità, subiva decisioni prese altrove e vedeva sacrificati i propri interessi. Ma quando Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi, la narrazione politica è diventata un’altra. Non bisognava più liberarsi dell’Europa, bensì cambiarla. E soprattutto dimostrare che l’Italia la stava cambiando. L’immigrazione L’immigrazione è stata il terreno s

Vitalba Azzollini
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Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

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