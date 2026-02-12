Migranti e ricongiungimenti, il familismo razzista che muove il governo

true false

Nel disegno di legge approvato dall’esecutivo si restringe il diritto degli stranieri regolarmente residenti al ricongiungimento familiare. Che cosa spiega questa differenza di trattamento fra gli italiani “veri” e gli stranieri residenti? Due cose: l’obiettivo di evitare che arrivino altri stranieri, cioè che il ricongiungimento familiare ingrossi i flussi migratori, e l’idea che chi non è nato in Italia o non abbia sangue presuntamente italiano abbia meno diritti degli italiani. Entrambe sono idee sottilmente ma evidentemente razziste