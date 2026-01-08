Odio e violenza, gli Usa sull’orlo della catastrofe

true false

Dispiegare l’Ice senza controllo e con brutalità mostra l’obiettivo vero di Trump: esasperare il conflitto, produrre reazioni violente, e giustificare un’ulteriore stretta repressiva e autoritaria. Ci sono solo due contropoteri: quello dei tribunali e quello delle piazze

Aveva trentasette anni e un figlio di sei Renee Good, la donna di Minneapolis uccisa con tre colpi al volto da un agente dell’Ice, l’agenzia del dipartimento della Homeland Security responsabile per l’immigrazione trasformatasi in questi mesi in una sorta di polizia privata dell’esecutivo. Svolgeva il ruolo di legal observer: persone che monitorano l’operato delle polizie, locali e federali, e il loro rispetto delle regole. E come altri si era recata in un quartiere di Minneapolis dove l’Ice ave