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Modena, quel legame esplosivo tra la società e le nostre fragilità

Santino Gaudio
Santino Gaudio
Santino Gaudiopsichiatra
18 maggio 2026 • 20:34

La tentata strage di Modena non è soltanto un fatto di cronaca nera. È il sintomo di una trasformazione sociale che attraversa l’Europa contemporanea. Perché le società occidentali sembrano sempre più esposte alla violenza improvvisa di individui isolati?

La tentata strage di Modena non è soltanto un fatto di cronaca nera. È il sintomo di una trasformazione sociale che attraversa l’Europa contemporanea. Le indagini dovranno chiarire il movente e l’eventuale presenza di elementi psichiatrici o ideologici, ma già oggi emerge una domanda inevitabile: perché le società occidentali sembrano sempre più esposte alla violenza improvvisa di individui isolati? Negli ultimi anni, da Nizza a Berlino, da Londra a Bruxelles, l’Europa ha conosciuto una nuova fo

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Santino Gaudio
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Santino Gaudiopsichiatra

Psichiatra, specializato in psicoterapia dell'adolescente e del giovane adulto. Laureato in Medicina e chirurgia a Messina e specializzato in Psicologia clinica alla Sapienza a Roma

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