Modena, quel legame esplosivo tra la società e le nostre fragilità

true false

La tentata strage di Modena non è soltanto un fatto di cronaca nera. È il sintomo di una trasformazione sociale che attraversa l’Europa contemporanea. Perché le società occidentali sembrano sempre più esposte alla violenza improvvisa di individui isolati?

La tentata strage di Modena non è soltanto un fatto di cronaca nera. È il sintomo di una trasformazione sociale che attraversa l’Europa contemporanea. Le indagini dovranno chiarire il movente e l’eventuale presenza di elementi psichiatrici o ideologici, ma già oggi emerge una domanda inevitabile: perché le società occidentali sembrano sempre più esposte alla violenza improvvisa di individui isolati? Negli ultimi anni, da Nizza a Berlino, da Londra a Bruxelles, l’Europa ha conosciuto una nuova fo