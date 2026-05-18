Non possiamo permettere che il nostro pluralismo sia soffocato dalla semplicità del ragionamento razzista

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Già è vergognoso che molti giornali, nello scegliere il titolo di un fatto di violenza, metta in luce la nazionalità del colpevole. Lo è ancora di più che quella nazionalità venga invece omessa, quando quel o quei colpevoli sono italiani, qualunque cosa voglia dire questo aggettivo. E perché molti giornali si sono sentiti in dovere di specificare che l’autore del disastro di Modena era italiano, sì, «ma di seconda generazione». Nessuno ha rimarcato che gli assassini di Bakari Sacko a Taranto, i