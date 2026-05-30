L’unico miracolo italiano è la moltiplicazione delle leggi elettorali

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Quei cavalli allo stato brado nella notte di Roma, di corsa sulla metafisica via Cristoforo Colombo, con tanta paura e alcuni feriti gravi, anticipano le celebrazioni del 2 giugno nel più imprevedibile dei modi. Ottant’anni fa quell’energia vitale spingeva gli uomini e le donne usciti dalla guerra a correre verso le urne, per votare per la Repubblica. Oggi c’è la fuga

Quei cavalli allo stato brado nella notte di Roma, di corsa sulla metafisica via Cristoforo Colombo, come nella più visionaria immaginazione di Fellini o Sorrentino, con tanta paura e alcuni feriti gravi, anticipano le celebrazioni del 2 giugno nel più imprevedibile dei modi. Ottant’anni fa quell’energia vitale spingeva gli uomini e le donne usciti dalla guerra a correre verso le urne, per votare per la Repubblica. Oggi c’è la fuga. L’unico miracolo italiano è la moltiplicazione delle leggi elet