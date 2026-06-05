Commenti

Il mondo del lavoro italiano sta cambiando, ma non è in ritirata

Mariano Bella e Paolo Refuto – Ufficio studi Confcommercio
Segui Domani su Google
05 giugno 2026 • 20:19Aggiornato, 05 giugno 2026 • 20:39

Il commento di Sandro Trento pubblicato su Domani del 2 giugno ha il merito di richiamare un punto importante: il tasso di disoccupazione, da solo, non basta a raccontare lo stato del mercato del lavoro. Ciò nonostante non bisogna essere pessimisti: accanto ai segnali di cautela, diversi indicatori di fondo continuano a muoversi in direzione favorevole

Il commento di Sandro Trento pubblicato su Domani del 2 giugno ha il merito di richiamare un punto importante: il tasso di disoccupazione, da solo, non basta a raccontare lo stato del mercato del lavoro. Una parte della popolazione resta fuori dalle statistiche della disoccupazione perché non cerca attivamente lavoro. Sono gli inattivi, gli scoraggiati, le persone sottoposte a carichi familiari o a condizioni che rendono difficile partecipare al mercato. Concordiamo. La fase che attraversiamo, p

Per continuare a leggere questo articolo

Mariano Bella e Paolo Refuto – Ufficio studi Confcommercio