Il mondo del lavoro italiano sta cambiando, ma non è in ritirata

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Il commento di Sandro Trento pubblicato su Domani del 2 giugno ha il merito di richiamare un punto importante: il tasso di disoccupazione, da solo, non basta a raccontare lo stato del mercato del lavoro. Ciò nonostante non bisogna essere pessimisti: accanto ai segnali di cautela, diversi indicatori di fondo continuano a muoversi in direzione favorevole

Il commento di Sandro Trento pubblicato su Domani del 2 giugno ha il merito di richiamare un punto importante: il tasso di disoccupazione, da solo, non basta a raccontare lo stato del mercato del lavoro. Una parte della popolazione resta fuori dalle statistiche della disoccupazione perché non cerca attivamente lavoro. Sono gli inattivi, gli scoraggiati, le persone sottoposte a carichi familiari o a condizioni che rendono difficile partecipare al mercato. Concordiamo. La fase che attraversiamo, p