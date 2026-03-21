l’ex vicepresidente di confindustria

Montante e la giustizia, la rocambolesca condanna di un quasi impunito

Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni
21 marzo 2026 • 16:09

Oggi, a una ventina di anni dall’irresistibile scalata dell’ex vicepresidente di Confindustria, si possono tirare le somme sul destino giudiziario di un personaggio potente corteggiato da alti magistrati e presidenti del Consiglio. Giusto o ingiusto il conto pagato da Calogero Montante?

Per la giustizia italiana, come spesso accade e veramente poco c’entra il referendum del 22 e 23 marzo, i colpevoli non sono mai colpevoli sino in fondo e gli innocenti mai del tutto innocenti. C’è un caso clamoroso che, sebbene abilmente e lungamente silenziato da servizi (quelli segreti) e servizietti (quelli di molti giornalisti), racconta come questa nostra giustizia non sappia troppo spesso fare giustizia. È una vicenda istituzionalmente scabrosa che i processi non hanno fatto emergere in t

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Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni

Giornalista, scrive di mafie. Ha iniziato come cronista al giornale L'Ora di Palermo, poi a Repubblica per quarant'anni. Tra i suoi libri: Il capo dei capi La Giustizia è Cosa Nostra firmati con Giuseppe D'Avanzo, Parole d'Onore, Uomini Soli, Faq Mafia e Il Padrino dell'Antimafia.

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