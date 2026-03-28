Multinazionali, software e hardware: cresce l’apparato militare tecnologico. Ed è un monopolio Usa

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Nel corso del tempo, la guerra ha cambiato natura. L’intelligenza artificiale, insieme ai sistemi informatici e hardware, ha assunto un ruolo sempre più centrale. Non si tratta più soltanto di disporre di informazioni riservate sugli obiettivi da colpire, ma di governare e selezionare tali obiettivi attraverso un’integrazione crescente tra tecnologie digitali, satelliti e apparati militari tradizionali, quella “ferraglia” incaricata della distruzione materiale. La guerra in Iran, così come le op