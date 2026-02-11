Natale al ministero: tra Sangiuliano e Boccia spunta Vanzina

Pare infatti che tra i vari accordi Boccia-Sangiuliano per la loro collaborazione al MiC risalenti al 2024 ci fosse anche quello di affidare all’imprenditrice e promotrice della dieta mediterranea la consulenza per un festival cinematografico a Pompei (e dove sennò?) diretto dal regista dei Parioli
C’è un bellissimo libro di Tatti Sanguineti che si intitola Il cervello di Alberto Sordi. Rodolfo Sonego e il suo cinema pubblicato da Adelphi nel 2015. Sono più di cinquecento pagine piene di aneddoti che ricostruiscono la storia dello sceneggiatore di Albertone, mente geniale dietro ad alcuni dei film più belli interpretati dall’attore. Non sappiamo cosa ci sia nel cervello di Gennaro Sangiuliano, sicuramente non Sonego. Tuttavia, l’inarrestabile piega tragicomica della sua biografia da ex min