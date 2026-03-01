Capitalismo e lavoro povero, la schiavitù è diventata la regola fissa del mercato

true false

Di fronte a inchieste che coinvolgono aziende importanti non possiamo limitarci a indignarci, poi gettare la spugna con gran dignità. Quelli che erano fenomeni scandalosi ma periferici sono diventati strutturali. Non riguardano più i margini, ma la regola che orienta tutti i rapporti lavorativi

Dobbiamo alla tenacia di qualche giudice – fin quando gli sarà ancora concesso e le priorità del suo mandato non saranno decise da altri – se in questo paese sedato ogni tanto si presta attenzione allo scandalo del lavoro povero. Per carità, sempre nei limiti consentiti dal Festival di Sanremo. Al di là delle conclusioni giudiziarie che arriveranno, l’evidenza con cui fare i conti è che il lavoro povero non è più un fenomeno da relegare ai margini della società. Già questa dissonanza tra le rice