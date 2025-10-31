l’indagine di madhumita murgia sui classificatori

Neocoloniale e poco tutelato, il duro lavoro dell’uomo dietro l’intelligenza artificiale

Nicola Laceteraeconomista
31 ottobre 2025 • 19:03Aggiornato, 31 ottobre 2025 • 19:06

Alienazione, frammentazione, sottomissione. Dietro le luci delle tecnologie digitali, si celano le stesse ombre delle precedenti rivoluzioni industriali. È quanto emerge dall’indagine della giornalista Madhumita Murgia sui classificatori. Per arginare queste sperequazioni e forme di sfruttamento, la casetta degli attrezzi della politica è ben fornita

Capita a volte che, per entrare in un sito web, ci venga richiesto di indicare, in un gruppo di foto, quelle che ritraggono un determinato oggetto (idranti e semafori vanno per la maggiore). Il sito di interesse vuole limitare l’accesso ad agenti umani e non automatici (bot), assumendo che questi ultimi non siano in grado di risolvere il quesito. Solo una piccola seccatura, in fin dei conti. Pensate tuttavia di classificare oggetti di ogni tipo davanti a uno schermo per otto ore al giorno, tutti

Per continuare a leggere questo articolo

Nicola Laceteraeconomista

Economista, professore all'Università di Bologna e all'Università di Toronto, studia il supporto etico e sociale alle attività economiche, le motivazioni del comportamento altruistico, e vari temi di economia comportamentale, sanitaria e delle organizzazioni.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE