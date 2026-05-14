Neonazi al top, male i Maga. I populisti sull’ottovolante

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Come stanno i sovranisti di estrema destra? Quando governano, come in Italia, non bene. Ma, se Trump è in crisi e Orbán ha perso, l’AfD in Germania e Farage a Londra volano

Le indicazioni sono così ondivaghe da obbligare a maneggiarle con cura e a non trarre conclusioni troppo affrettate. E tuttavia alcune considerazioni si possono avanzare, suffragate da evidenze costanti. Alla domanda: come stanno i populismi? La riposta semplice è: dipende dove. Ci sono luoghi in cui hanno il vento in poppa e altri in cui mostrano un declino. Ma in ogni caso, quando vanno al governo o sono in procinto di, la loro interpretazione assolutista dell’esercizio del potere spaventa ind