l’onda di rigetto

Neonazi al top, male i Maga. I populisti sull’ottovolante

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva
14 maggio 2026 • 07:00

Come stanno i sovranisti di estrema destra? Quando governano, come in Italia, non bene. Ma, se Trump è in crisi e Orbán ha perso, l’AfD in Germania e Farage a Londra volano

Le indicazioni sono così ondivaghe da obbligare a maneggiarle con cura e a non trarre conclusioni troppo affrettate. E tuttavia alcune considerazioni si possono avanzare, suffragate da evidenze costanti. Alla domanda: come stanno i populismi? La riposta semplice è: dipende dove. Ci sono luoghi in cui hanno il vento in poppa e altri in cui mostrano un declino. Ma in ogni caso, quando vanno al governo o sono in procinto di, la loro interpretazione assolutista dell’esercizio del potere spaventa ind

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Gigi Riva
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Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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