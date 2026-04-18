Nessuna via d’uscita da Stalin: la difficile “de-putinizzazione” della Russia

A Mosca non è ancora stalinismo. Sotto Putin migliaia di dissidenti hanno subito punizioni per i loro “crimini”, ma con Stalin milioni di persone marcivano nei gulag. Ma non c’è dubbio che l’attuale presidente abbia compiuto passi da gigante verso il ripristino del controllo totalitario del paese
Un resoconto di come lo stalinismo sia stato smantellato nell’Unione Sovietica, pubblicato a più di settant’anni dalla morte del tiranno, dovrebbe essere uno di quei libri che si prendono in mano per scoprire, o riscoprire, il passato. Ma a 26 anni dall’inizio del governo del presidente russo Vladimir Putin, Exit Stalin: The Soviet Union as a Civilization, 1953–1991 dello storico dell’Università di Cambridge Mark B. Smith si legge più come un manuale. La storia di Smith non è la prima a subire q