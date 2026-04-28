Nicole Minetti non se n’è mai andata: il “minettismo” digitale è sempre stato vivo

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In realtà, come spesso accade su internet, l’unico luogo in cui la transizione ecologica è in atto, perlomeno per quanto riguarda immagini, suoni e pensieri, l’igienista dentale ed ex consigliera regionale era già stata riciclata, o risemantizzata

Una madeleine che si chiama Nicole. Vedere il volto dell’igienista dentale ed ex consigliera regionale che appare sulle prime pagine dei giornali nazionali, per chi nel decennio berlusconiano era abbastanza adulto da rendersi conto, per quanto possibile, di ciò che stava succedendo, ha un effetto proustiano. Che fine aveva fatto Nicole Minetti, quella delle intercettazioni su cene eleganti e «amiche chips», quella che, durante le frequenti telefonate con l’allora presidente del Consiglio, era so