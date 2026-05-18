Da “just do it” a ChatGpt, se pure Nike usa l’Ia per i complimenti a Sinner

«This isn’t just history – it’s his story in the making», recitano gli account del brand. La chiamano “Ai slop”, dove “slop” sta per spazzatura, la desertificazione della creatività in favore del piattume sintattico che, come sembra sia successo con i complimenti firmati Nike, ripiega su ritornelli linguistici sempre identici e robotici
La premiazione di Jannik Sinner agli Internazionali BNL va dritta nella categoria “momenti che segnano la storia”. L’abbraccio con Panatta, il «signor Mattarella», la circolarità di un anniversario che, dopo cinquant’anni, restituisce la coppa a un italiano. È tutto così perfetto che se non ci fossero stati occhi, orecchie e tensioni adrenaliniche di migliaia di spettatori a testimoniare l’evento, si potrebbe sospettare che si tratti di uno di quei video creati con l’intelligenza artificiale per