la nomina del presidente dopo paolo savona

Intrighi, spartizioni e guerricciole: così la destra svilisce la Consob

Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantinieconomista
24 aprile 2026 • 18:47

Bisogna nominare il successore di Paolo Savona, il cui mandato è scaduto da un mese. Per farlo ci sono diverse strade alternative e Meloni, cresciuta alla sezione Colle Oppio, ha optato per la strada dell'orto

La piccola bega sul nuovo presidente della Consob bene illustra l'ottusità al governo. È piccola non per il tema, rilevante invece, ma per il metodo usato, che svela la cifra vera della compagine: lasciamo stare il fascismo, i loro orribili antenati servono solo ad occultare una natura di incompetenti pasticcioni. Bisogna ammettere che la premier Giorgia Meloni ha una panchina cortissima, ma neanche lei è Maradona. Incapace di attrarre gente qualificata – questa, conoscendone i limiti, sta alla

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Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantinieconomista

Economista, già vice direttore generale di Sofipa SpA, poi direttore generale di Arca Merchant SpA, commissario Consob dal 1996 al 2001. È stato amministratore delegato di Centrobanca dal 2001 al 2004. Fino al 30 giugno 2016 ha fatto parte del Securities Market Stakeholder Group che assiste l'Esma – European Securities Markets Authority – nelle misure di attuazione delle direttive dell’Unione europea. Attualmente è presidente di Indaco Ventures SGR. Editorialista prima di Repubblica e poi del Corriere della Sera, attualmente collabora con il quotidiano Domani. Ha scritto Capitalismo all'italiana. Come i furbi comandano con i soldi degli ingenui (1996) e Contro i piranhas. Come difendere le imprese da soci e manager troppo voraci (2018), entrambi editi da Baldini+Castoldi.

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