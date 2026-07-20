Nel paese delle meraviglie

Non c’è “Love” senza “Peace”. Trump mira al (photo)bombing

Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri
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20 luglio 2026 • 20:09

Alla luce di questo ennesimo sviluppo bellico, appare filologicamente corretta, nonché piuttosto coerente, la scelta di omettere del tutto la parola “pace” dall’esibizione nello spettacolo dell’half-time al MetLife Stadium, trainato da una sempreverde Shakira in Roberto Cavalli e reminiscenze di vuvuzelas

Qualche soddisfazione alla fine ce la siamo tolta. Kermit e Miss Piggy ancora felicemente insieme, Madonna scortata dai sorrisi bonari di Ronaldo e Ronaldinho, e la nostalgia è salva. La squadra arrogante tifata da Netanyahu che perde, nonostante il bullismo, sia calcistico che geopolitico, Messi il tracotante rimasto a bocca asciutta, il mito di Maradona intatto. Donald Trump che, dopo essersi beccato una cospicua dose di fischi, tenta un photobombing con la Roja vittoriosa, fallendo. Il bombin

Alice Valeria Oliveri
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Alice Valeria Oliveri

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