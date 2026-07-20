Non c’è “Love” senza “Peace”. Trump mira al (photo)bombing

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Qualche soddisfazione alla fine ce la siamo tolta. Kermit e Miss Piggy ancora felicemente insieme, Madonna scortata dai sorrisi bonari di Ronaldo e Ronaldinho, e la nostalgia è salva. La squadra arrogante tifata da Netanyahu che perde, nonostante il bullismo, sia calcistico che geopolitico, Messi il tracotante rimasto a bocca asciutta, il mito di Maradona intatto. Donald Trump che, dopo essersi beccato una cospicua dose di fischi, tenta un photobombing con la Roja vittoriosa, fallendo. Il bombin